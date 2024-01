Preços de bens de capital têm queda de 0,40% em novembro, aponta IBGE

Instituto afirma que recuo ocorre frente ao aumento de 0,44% registrado no mês de outubro

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Em novembro, preços dos bens de consumo apresentaram queda de 0,09%, enquanto em outubro houve aumento de 1,04%



De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os preços dos bens de capital apresentaram uma redução de 0,40% na porta de fábrica em novembro. Essa queda ocorre após um aumento de 0,44% registrado no mês de outubro. No mesmo período, os preços dos bens intermediários também apresentaram uma queda, dessa vez de 0,66%, em comparação com a elevação de 1,18% registrada em outubro.

Já os preços dos bens de consumo tiveram uma diminuição de 0,09% em novembro, após um aumento de 1,04% no mês anterior. Dentro dessa categoria, os bens duráveis tiveram um aumento de 0,31% em novembro, enquanto no mês anterior a alta foi de 0,23%. Por outro lado, os bens de consumo semiduráveis e não duráveis apresentaram uma queda de 0,18% em novembro, após uma alta de 1,20% em outubro.

A queda de 0,43% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) em novembro foi influenciada pela redução de 0,03 ponto percentual nos bens de capital, 0,37 ponto percentual nos bens intermediários e 0,03 ponto percentual nos bens de consumo, sendo que os bens de consumo duráveis contribuíram com 0,02 ponto percentual e os bens de consumo semiduráveis e não duráveis com -0,05 ponto percentual.