Nunes diz que Valdemar ‘bateu o martelo’ sobre apoio de Bolsonaro à sua reeleição

Prefeito de São Paulo voltou a falar sobre a importância da união entre centro e direita para as eleições municipais na capital paulista

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nunes também fez críticas a Boulos, sem citar o nome do adversário



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quinta-feira, 4, que o presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar da Costa Neto, garantiu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro à sua campanha pela reeleição. Nunes ressaltou a importância de uma união entre o centro e a direita para derrotar a “extrema-esquerda”, representada por Guilherme Boulos (PSOL), seu principal concorrente na disputa pela Prefeitura. O prefeito também descartou a possibilidade de Ricardo Salles (PL) ser o nome de Bolsonaro na corrida eleitoral. “Ele (Valdemar) me confirmou que o assunto estava superado, martelo batido, e estaria caminhando junto com a gente, e portanto, a outra opção de candidatura estava descartada”, disse o prefeito.

Nunes também fez críticas a Boulos, sem citar o nome do adversário. As afirmações foram feitas em entrevista à Radio Eldorado. Ele disse que não ouviu de Bolsonaro que seu apoio estaria condicionado à indicação de vice, mas que a opinião do ex-presidente e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) terão peso na definição do nome. O prefeito minimizou ainda as articulações do PT (Partido dos Trabalhadores) para que Marta Suplicy seja a vice de Boulos, afirmando que não vê a chapa como algo concreto.