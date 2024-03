Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 185 milhões após ninguém acertar dezenas sorteadas

Próximo sorteio acontece no sábado, 2; números do concurso 2.694 foram: 07-20-22-29-41-58

André Lessa/Estadão Conteúdo Próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado, 2



A Mega-Sena acumulou em R$ 185 milhões após nenhum dos apostadores acertarem as seis dezenas do concurso 2.694. Os número sorteados na noite de quinta-feira, 29, foram: 41 – 22 – 07 – 20 – 58 – 29. Apesar de ninguém levar o prêmio final, 152 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 45.680 cada. Além disso, 10.083 apostas acertaram quatro números, garantindo um prêmio de R$ 983,74. O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para sábado, 2, e as apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pela internet ou no aplicativo da loteria.

Os sorteios ocorrem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da instituição. O valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 5,00, com a possibilidade de escolher seis números. Para quem deseja apostar em grupo, a Caixa oferece o Bolão, com preço mínimo de R$ 10 e cada cota não podendo ser inferior a R$ 5. Os bolões podem ter de duas a cem cotas, sendo uma opção para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena.

