Presidência Câmara nega adiamento e CMO confirma votação do Orçamento para próxima semana

Comunicado anterior dizia que o processo aconteceria entre 31 de março a 4 de abril devido à viagem dos presidentes da Câmara, Hugo Motta e do Senado Federal, Davi Alcolumbre; veja a nota oficial

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados A presidência não confirmou o adiamento, e por isso a votação do Orçamento está mantida para a semana que vem



A assessoria da presidência da Câmara dos Deputados desmentiu nota divulgada na manhã deste sábado (15) pela assessoria da Comissão Mista de Orçamento (CMO) sobre o adiamento da votação do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2025. O comunicado dizia que a nova previsão para a votação do PLOA na CMO era entre 31 de março a 4 de abril devido à viagem dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao Japão. A presidência não confirmou o adiamento, e por isso a votação do Orçamento está mantida para a semana que vem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja o comunicado oficial:

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) informa que o cronograma de votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025 permanece inalterado, conforme acordado durante reunião do Colegiado de Líderes com o relator-geral, senador Ângelo Coronel.

Terça-feira, 18 de março:

– Reunião do Colegiado de Líderes

– Reunião Deliberativa da CMO – Leitura do relatório e abertura para apresentação de destaques.

Quarta-feira, 19 de março:

– Reunião Deliberativa – Votação da LOA.

Qualquer alteração no calendário será realizada em acordo com o relator-geral e comunicada oficialmente. Atualizações sobre o andamento da tramitação serão divulgadas no site oficial da CMO.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes