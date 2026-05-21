‘Tem que ser investigado como todos’, diz Ciro Nogueira sobre Flávio Bolsonaro

O senador evitou ‘defender’ ou ‘acusar’ o pré-candidato à Presidência da República durante entrevista nesta quinta-feira (21) a uma emissora do Piauí

Andressa Anholete/Agência Senado Ciro Nogueira era um dos cotados a sair como vice de Flávio Bolsonaro nas eleições de 2026



O senador Ciro Nogueira (PP-PI) evitou nesta quinta-feira (21) “defender ou acusar” o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista à TV Clube, afiliada da Rede Globo, o parlamentar afirmou que o colega “tem que ser investigado como todos”.

“Se for inocente, que seja, lógico, reconhecida a sua inocência. Se for culpado, tem que pagar exemplarmente”, declarou Ciro Nogueira.

O parlamentar disse ainda que o Brasil “não pode ter mais ninguém cometendo ilícito que possa ser beneficiado por proteção”. “Temos que investigar com isenção. E, quem for inocente, que seja inocente, quem for culpado, pague severamente de acordo com a lei”, afirmou.

A declaração de Ciro se dá no momento em que a pré-candidatura de Flávio sofre com crise desencadeada pela divulgação de troca de mensagens entre o senador e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Entretanto, o parlamentar do Piauí foi alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes envolvendo a instituição financeira.

Ciro também era um dos nomes cotados como vice de Flávio na corrida ao Planalto. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, o senador descartou a intenção de integrar a chapa do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou estar focado na reeleição à Casa Alta.