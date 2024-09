Preços do Petróleo superam US$ 70 em meio a tensões no Oriente Médio

Além dos conflitos geopolíticos, os contratos futuros da commodity foram beneficiados por dados otimistas sobre o varejo, a indústria e a construção nos Estados Unidos

Angela/Pixabay Analistas também estão atentos à próxima decisão do Federal Reserve, que pode incluir um corte de juros de 0,5 pontos percentuais



Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão de 17 de setembro em alta, com os preços do WTI e do Brent superando a marca de US$ 70 por barril. Esse movimento foi impulsionado por novas tensões no Oriente Médio, especialmente após explosões no Líbano que resultaram em vítimas fatais e feridos. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em novembro registrou um aumento de 1,36%, fechando a US$ 69,96 o barril. Por sua vez, o Brent para o mesmo mês teve uma alta de 1,31%, alcançando US$ 73,70 o barril.

Além das tensões geopolíticas, os contratos futuros de petróleo foram beneficiados por dados otimistas sobre o varejo, a indústria e a construção nos Estados Unidos. Esses indicadores sugerem uma resiliência econômica que pode aumentar a demanda pela commodity.

Os analistas também estão atentos à próxima decisão do Federal Reserve, que pode incluir um corte de juros de 0,5 pontos percentuais. Outro ponto de interesse é a oferta de petróleo, que está sendo afetada pela passagem do fenômeno climático Francine na Costa do Golfo e pela redução da produção na Líbia.

Publicado por Fernando Keller