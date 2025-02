Presidente da Petrobras diz que estatal deveria ampliar produção e antecipar investimentos após queda de ações

Lucro da empresa em 2024 foi de R$ 36,6 bilhões, um resultado que não atendeu às previsões do setor

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comentou sobre a recente queda nas ações da companhia e a diminuição dos dividendos, que totalizaram R$ 9,1 bilhões, valor abaixo do que o mercado esperava. O lucro da empresa em 2024 foi de R$ 36,6 bilhões, um resultado que não atendeu às previsões do setor. Magda enfatizou que a prioridade da estatal é aumentar a produção, especialmente no campo de Búzios. A estratégia da Petrobras inclui a antecipação de investimentos para expandir a produção, com a expectativa de que o campo de Búzios alcance uma produção de 2 milhões de barris diários até 2030. A presidente destacou a relevância da Margem Equatorial para os planos de exploração e produção da empresa, que busca maximizar suas reservas.

O desempenho financeiro da Petrobras foi impactado por uma variação cambial que afetou os resultados contábeis, embora não tenha comprometido o fluxo de caixa. No quarto trimestre de 2024, a estatal registrou baixas contábeis de R$ 9,626 bilhões e uma redução de 4,1% nas receitas, que somaram R$ 490,829 bilhões. Para o ano de 2025, a Petrobras tem como meta aumentar sua capacidade de processamento e a produção de petróleo, com investimentos projetados em US$ 18,5 bilhões. A empresa planeja atingir uma produção de 2,5 milhões de barris por dia até 2027, além de iniciar a operação de novas unidades de produção no pré-sal, reforçando seu compromisso com o crescimento sustentável.

