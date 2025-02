Petrobras anuncia R$ 9,1 bilhões em dividendos referentes ao lucro de 2024

Decisão está em conformidade com a política da empresa, que estabelece a destinação de 45% do fluxo de caixa livre, desde que a dívida permaneça sob controle

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Total de remuneração aos acionistas da Petrobras foi elevado para R$ 75,8 bilhões



A Petrobras revelou que irá distribuir R$ 9,1 bilhões em dividendos referentes ao desempenho de 2024, o que eleva o total de remuneração aos acionistas para R$ 75,8 bilhões. Essa decisão está em conformidade com a política da empresa, que estabelece a destinação de 45% do fluxo de caixa livre, desde que a dívida permaneça sob controle. No ano de 2024, a companhia registrou um lucro de R$ 36,6 bilhões, o que representa uma queda significativa de 70% em comparação ao ano anterior. Além disso, a produção de petróleo da empresa diminuiu 3%, alcançando 2,7 milhões de barris diários. As vendas de combustíveis, como gasolina e diesel, também mostraram uma tendência de queda.

Esse desempenho financeiro foi afetado por um acordo firmado com a PGFN, que visou encerrar disputas tributárias que totalizam R$ 45 bilhões. Como resultado, a Petrobras enfrentou seu primeiro prejuízo desde o início da pandemia, refletindo os desafios que a estatal tem enfrentado no cenário econômico atual. Caso a proposta de distribuição de dividendos seja aprovada, os acionistas poderão esperar o pagamento em duas parcelas, programadas para os meses de maio e junho de 2025.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA