Presidente do Banco do Brasil, André Brandão, pede demissão após atritos com Bolsonaro

Rumores da saída tomaram força em janeiro depois de indisposição com o governo federal com projeto de demissões e fechamento de agências

Marcelo Camargo/Agência Brasil André Brandão assumiu a presidência do Banco do Brasil em setembro de 2020



O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, pediu demissão nesta quinta-feira, 18, quase dois mês depois de rumores da sua saída após uma série de atritos com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O pedido de exoneração foi informado aos investidores no início da noite, após o fechamento do mercado financeiro. Brandão deixará o comando do banco em 1º de abril. “Sendo aceita a renúncia pelo Presidente da República, a indicação do novo presidente do BB deverá acontecer na forma do artigo 24, inciso I do Estatuto Social do BB”, informou o banco em nota. Os rumores da queda de Brandão a mando de Bolsonaro tomaram força após o chefe do Executivo mostrar insatisfação com o anúncio do banco de fazer uma reorganização administrativa com redução de agências e demissão de cinco mil funcionários. Brandão entrou na presidência em setembro do ano passado após a saída de Rubem Novaes.

Os atritos se intensificaram em 11 de janeiro, com a divulgação, sem o conhecimento de Bolsonaro, de um processo de reorganização do Banco do Brasil que resultaria no fechamento de agências e demissão de aproximadamente cinco mil funcionários. O alto número de demitidos não foi bem visto pelo presidente, e coincidiu com o anúncio da saída da Ford do país, o que resultaria em mais pessoas desempregadas. De acordo com o banco, com a reestruturação seria possível economizar R$ 535 milhões em 2021 e R$ 2,7 bilhões até 2025. Apesar de a saída de Brandão ter sido dada como certa, o BB negou mudanças na gestão. Com 30 anos de experiência no mercado financeiro, Brandão foi escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mais de duas décadas no HSBC, onde trabalhou em diferentes funções, inclusive como chefe global do banco para as Américas e para a Europa.