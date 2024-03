Presidente do Fed fala sobre possibilidade de cortes nas taxas de juros nos EUA

Em audiência no Comitê Bancário do Senado americano, Jerome Powell destacou a importância de uma remoção cuidadosa da postura restritiva da política monetária

Chip Somodevilla/Getty Images/AFP O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, parte após testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara



O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reiterou a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos ainda neste ano, caso a economia evolua conforme o esperado. Em audiência no Comitê Bancário do Senado americano, Powell destacou a importância de uma remoção cuidadosa da postura restritiva da política monetária. Ele enfatizou a preocupação do Fed em evitar o aperto excessivo na atividade econômica e no mercado de trabalho do país. Além disso, ressaltou que os bancos americanos estão bem capitalizados de forma geral, sem intenção de reduzir as reservas de capital para os grandes bancos. Sobre a inflação, o presidente do Fed defendeu a liberdade do setor privado para estabelecer preços, destacando que o aumento de preços pode funcionar em ambos os sentidos, dependendo do cenário econômico.

Powell também abordou a questão da sustentabilidade fiscal nos Estados Unidos, afirmando que o país está longe de atingir um ponto de insustentabilidade. Para ele, é fundamental retomar as discussões sobre a política fiscal de forma bipartidária, visando colocar a economia americana em um caminho de dívida mais sustentável. O presidente do Fed ressaltou a importância de evitar situações de sobrecarga da política monetária pela política fiscal, destacando a necessidade de um equilíbrio nesse sentido.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA