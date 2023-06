Prévia da inflação desacelera e fecha junho a 0,04%; acumulado dos últimos 12 meses cai a 3,4%

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta no mês de junho, com destaque para a variação do grupo Habitação; no acumulado do ano, a alta é de 3,16%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, fechou em 0,04% no mês de junho. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 27, indicam que o índice apresentou uma queda de 0,47 ponto percentual (p.p.) na comparação com maio, quando foi de 0,51%. O valor indica desaceleração da inflação para o mês. No acumulado do ano, a alta é de 3,16% até o momento. Em junho de 2022, a taxa foi de 0,69%. Quando considerados os últimos 12 meses, a alta é de 3,40%, uma redução em comparação ao mês anterior, quando o percentual foi de 4,07%. O resultado está de acordo com a meta de inflação do país, que é de 3,25%, com margem de 1,5 p.p. para mais ou para menos. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica, que é menor do que a do IPCA.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta no mês de junho. O grupo Habitação foi o que registou a maior variação, subindo 0,96% e tendo o maior impacto (0,14 p.p.) no índice do mês. O aumento foi puxado por altas na taxa de água, esgoto e energia elétrica. O segmento de despesas pessoais subiu 0,52%, após alta de 6,19% nos jogos de azar e reajuste médio de 15,00% no valor das apostas. Cinema, teatro e concertos (1,29%) e pacote turístico (1,07%) também registraram alta em junho. O resultado do grupo Saúde e cuidados pessoais, que cresceu 0,19%, foi influenciado pela alta nos preços dos planos de saúde (0,38%), decorrente do reajuste de até 9,63% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os três grupos que registraram queda foram Transportes (-0,55%), Alimentação e bebidas (-0,51%) e Artigos de residência (-0,01%). Os demais grupos ficaram entre o 0,04% de Educação e o 0,79% de Vestuário.