Prévia da inflação tem alta de 0,26% em junho, abaixo da expectativa do mercado

Marcello Casal Jr./Agência Brasil O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15) é uma prévia da inflação oficial do Brasil.



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (26) que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) apresentou um aumento de 0,26% em junho, após uma elevação de 0,36% em maio. Esse resultado ficou abaixo da expectativa média de alguns economistas. As previsões variavam entre 0,20% e 0,37%.

Com a divulgação dos dados, o IPCA-15 acumulou um crescimento de 3,06% no ano até agora. A taxa registrada nos últimos 12 meses foi de 5,27%, enquanto as estimativas para esse indicador variavam de 5,20% a 5,39%, com uma mediana de 5,32%.

