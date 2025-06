Pedágios em São Paulo ficarão mais caros a partir de 1º de Julho

Reajuste médio nas rodovias estaduais de 5,31% foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)

Os motoristas que trafegam pelas rodovias estaduais paulistas, que foram concedidas à iniciativa privada, devem se preparar para um aumento nas tarifas de pedágio. A partir do dia 1º de julho, os novos valores, autorizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Governo de São Paulo (Artesp), entrarão em vigor. Este reajuste foi aprovado de forma unânime pelo Conselho Diretor da Agência e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O aumento será de 5,31%, baseado na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho de 2024 a maio de 2025. Na Rodovia dos Tamoios, o aumento será ligeiramente maior, de 5,37%.

A Artesp informou que o reajuste foi definido conforme as regras contratuais de reajuste ordinário e inclui a aplicação de medidas cautelares pela Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo. Essas medidas visam mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro em sete trechos. As concessionárias afetadas pelo aumento incluem a Anhanguera, Bandeirantes, Autobã, Rodoanel Oeste, Anchieta-Imigrantes, Ecovias dos Imigrantes, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Ecopistas e Rodovia dos Tamoios.

Para os motoristas, o impacto no bolso será sentido de forma variada. No sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela concessionária Ecovias, a tarifa atual de R$ 36,80 passará para R$ 38,70, um aumento de R$ 1,90. Já nas rodovias operadas pela Autoban, como Anhanguera e Bandeirantes, o reajuste mínimo será de R$ 0,50 e o máximo de R$ 0,80, dependendo do trecho percorrido. Os motoristas devem estar atentos, pois esses novos valores entrarão em vigor já na próxima semana.

