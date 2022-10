Prévia do PIB aponta queda de 1,13% na economia em agosto

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR) foi divulgado nesta segunda-feira, 17, e também mostra alta de 2,76% entre janeiro e agosto de 2022

Marcos Santos/USP Imagens O PIB é divulgado pelo IBGE a cada três meses, correspondendo sempre ao trimestre imediatamente anterior à data de divulgação



O Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica (IBC-BR), considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), apontando uma queda de 1,13% da economia durante o mês de agosto em comparação o mês de julho. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 17. O resultado foi calculado após o reajuste sazonal, feito como maneira de compensação para comparar diferentes períodos. Segundo o Banco Central, essa foi a maior queda mensal desde março de 2021, quando o índice apontou tombo de 3,6%. O indicador vinha de duas altas consecutivas, em junho e julho. No comparativo com agosto do ano passado, o indicador registrou crescimento de 4,86%. No acumulado entre janeiro e agosto, o BC registrou uma expansão de 2,76% (sem ajuste sazonal). Ainda segundo o BC, nos últimos 12 meses, o indicador mostrou crescimento de 2,08%, também sem o ajuste sazonal). No segundo trimestre deste ano, a economia brasileira registrou crescimento de 1,2%. Na prática, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é utilizado pelos governos para medir a evolução da economia.