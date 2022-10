Simone Tebet ataca Bolsonaro e nega apoio a Lula em troca de cargo

Senadora fez caminhada em favor do petista na orla da praia da zona sul do Rio de Janeiro no último domingo

Foto: VANESSA ATALIBA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet faz caminhada no Rio de Janeiro em apoio à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República



A senadora Simone Tebet (MDB-MS) chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de criminoso no último domingo, 16, ao comentar a declaração dele sobre meninas venezuelanas de 14 anos de idade que pegaram carona com ele, na qual ele disse que teria “pintado um clima”. A declaração do presidente vem repercutindo desde que foi dada. A crítica de Tebet foi feita antes de realizar uma caminhada com apoiadores no Rio de Janeiro em favor da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “Criminoso. Ele, sabendo que estava diante de um possível crime, ele não denunciou. É tão criminoso quanto o próprio crime que, segundo ele, ele visualizou”, afirmou a senadora. O partido de Tebet se coloca como neutro no segundo turno, deixando seus filiados livres para decidirem se apoiam Lula ou Bolsonaro na corrida presidencial. Tendo ficado em terceiro lugar em total de votos no primeiro turno das eleições, Tebet declarou seu apoio ao ex-presidente do PT. Sobre o apoio, ela disse que não há nenhuma relação om negociação de cargo para ele em um eventual governo de Lula a partir de 2023. “Eu não preciso de cargo para servir ao Brasil. Vou estar ao lado da população brasileira independentemente de cargos. Eu tenho uma missão. Eu sei da responsabilidade que tenho. Afinal, foram cinco milhões de votos. E eu vou estar ao lado das pessoas de bem para poder, repito, que a gente possa apagar essa página muito triste da história do Brasil e possamos avançar naquilo que é mais importante, as políticas sociais”, disse. A caminhada de Tebet na capital fluminense foi realizada na orla da praia da zona sul e contou com a presença de políticos eleitos no primeiro turno e apoiadores, a maioria deles de Lula. Em alguns momentos da caminhada, houve trocas de farpas entre lulistas e bolsonaristas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga