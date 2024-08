Mercado financeiro prevê déficit de R$ 73 bilhões nas contas públicas em 2024

Informação foi divulgada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda; para 2025, a projeção é ainda mais preocupante, com um rombo estimado em R$ 81,4 bilhões

O mercado financeiro projeta um déficit superior a R$ 73,5 bilhões nas contas públicas brasileiras para este ano. A informação foi divulgada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. A meta oficial do governo é de déficit zero até o final do ano, mas o levantamento mensal da pasta, que considera projeções de bancos, corretoras e gestoras de recursos, aponta para um saldo negativo significativo. Para 2025, a projeção é ainda mais preocupante, com um déficit estimado em R$ 81,4 bilhões. O mercado prevê R$ 91,68 bilhões para o próximo ano. Apesar dessas projeções, o governo mantém a meta, com uma margem de variação de 0,25% para cima ou para baixo, o que permitiria um rombo de até R$ 28,8 bilhões. Segundo o Ministério da Fazenda, a situação ainda está sob controle.

A dívida pública deve alcançar 77,46% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, de acordo com as projeções do mercado. A arrecadação de impostos projetada para 2024 é de R$ 2,61 trilhões, um valor significativo, mas que, segundo a administração federal, ainda seria insuficiente para cobrir todos os custos do governo. Além disso, o Ministério da Fazenda indica que a economia brasileira pode crescer um pouco mais do que os 2,5% inicialmente previstos para este ano. Diante desse cenário, o governo enfrenta o desafio de equilibrar as contas públicas enquanto busca estimular o crescimento econômico. Medidas de austeridade e reformas estruturais podem ser necessárias para alcançar a meta de déficit zero e reduzir a dívida pública.

*Com informações de Luciana Verdolin