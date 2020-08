‘Prévia’ do PIB, IBC-Br sobe 4,89% em junho, mas cai 10,94% no 2º trimestre

O índice de atividade calculado pelo BC passou de 120,49 pontos para 126,38 pontos na série dessazonalizada, maior patamar desde março deste ano

Pixabay Na comparação entre os meses de junho de 2020 e junho de 2019, houve baixa de 7,05% na série sem ajustes sazonais



O Banco Central (BC) informou nesta sexta-feira, 14, que seu Índice de Atividade (IBC-Br) subiu 4,89% em junho ante maio, na série já livre de influências sazonais. Em maio, o avanço havia sido de 1,59%. Considerado como a prévia do Produto Interno Bruno (PIB), a taxa recuou 6,28% no primeiro semestre, impactada pelos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a economia e as consequências do isolamento social para as atividades comerciais. Considerando apenas o segundo trimestre, a redução chega a 10,94%, em relação ao trimestre anterior. Já na comparação entre o segundo trimestre deste ano e igual período de 2019, a queda chegou a 12,03%.

De maio para junho, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 120,49 pontos para 126,38 pontos na série dessazonalizada. Este é o maior patamar desde março deste ano (131,24 pontos).

. Esta série encerrou com o IBC-Br em 125,62 pontos em junho.

O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. O IBC-Br é uma forma de avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2020 é de retração de 6,4%. Este cálculo foi divulgado por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho. No Relatório de Mercado Focus divulgado pelo BC na última segunda-feira, a projeção é de queda de 5,62% do PIB em 2020. O Focus reúne as projeções dos economistas do mercado financeiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Agência Brasil