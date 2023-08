Procon-SP notifica 123milhas e pede esclarecimentos sobre suspensão da linha Promo

Órgão de defesa do consumidor deseja levantar informações para que técnicos analisem a situação

J. F. DIORIO/Estadão Conteúdo 'Empresa, além de ter feito uma mudança unilateral das regras, não pode deixar os consumidores sem informação”, explica diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.



O Procon-SP notificou nesta segunda-feira, 21, a 123milhas pedindo explicações acerca da suspensão de pacotes e emissão de passagens que iriam ser utilizados de setembro até dezembro deste ano. A Instituição afirma que teve mais de 1.000 reclamações registradas em sua plataforma relacionadas à 123milhas apenas durante o último fim de semana. Em comparação, em julho foram 247 e em agosto, desde o dia 1º, já passa de 1.240. De acordo com órgão de defesa do consumidor, foram solicitadas detalhamento das condições adversas citadas no comunicado da agência de viagens digital, e, também, sobre o que foi feito para atender os consumidores que seriam impactados. Além de informações sobre a quantidade desses consumidores, o Procon-SP solicita as opções além dos vouchers oferecidos como devolução e, especialmente, como está sendo feito o atendimento de todas estas pessoas atingidas. “Já temos muitos relatos de consumidores que não estariam sendo atendidos, o que é um problema adicional, especialmente para quem se programou para viajar logo no começo de setembro. A empresa, além de ter feito uma mudança unilateral das regras, não pode deixar os consumidores sem informação”, explica Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.

Esta notificação, segundo o Procon-SP, é um procedimento inicial com o objetivo de levantar informações para que os técnicos do órgão de defesa do consumidor analisem a situação e ofereçam a melhor opção possível aos consumidores; bem como se encaminha para um processo de fiscalização mais detalhado.