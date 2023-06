Produção de grãos no Brasil deve ter safra recorde em 2023 e fechar o ano com 305,4 milhões de toneladas

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola estima crescimento de 16,1% no volume produzido, em comparação a 2022, representando 42,2 milhões de toneladas adicionais

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Produção de soja, milho e trigo devem ser maiores em 2023 do que no ano anterior



A produção agrícola brasileira deve registrar safra recorde de 305,4 milhões de toneladas em 2023, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA). Caso o volume seja confirmado, representará um crescimento de 16,1% ou, 42,2 milhões de toneladas, em relação ao resultado de 2022. O número avançou 1,1% desde a última estimativa, publicada em abril, com um acréscimo de 3,3 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expectativa do órgão é de que haja recorde nas produções de soja, milho e trigo. Anteriormente, o instituto já havia divulgado que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre do ano. O desempenho do índice foi puxado pelo crescimento de 21,6% da agropecuária, maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Os dados indicam que a área colhida deve ser 76,6 milhões de hectares, aumento de 4,6% em relação a 2022, com aumento de 3,4 milhões de hectares. Em relação à produção de soja, as estimativas apontam que a produção deve ser de 148,2 milhões de toneladas, crescimento de 24% em comparação ao ano anterior. O ano deve ser encerrado com uma produção de 122,8 milhões de toneladas de milho, valor 11,5% maior que em 2022. Já o trigo deve ter aumento de 5,5% e fechar o ano com 10,6 milhões de tonelada. O Estado de Mato Grosso lidera a produção de grãos, sendo responsável por 31,1% do mercado. Em seguida, aparecem Paraná (15,3%), Rio Grande do Sul (9,7%), Goiás (9,6%), Mato Grosso do Sul (8,6%) e Minas Gerais (5,9%).