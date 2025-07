Produção industrial brasileira cai em nove Estados em maio

Maiores recuos foram registrados em Mato Grosso, com uma diminuição de 7,0%, seguido pela Bahia (-3,7%) e Amazonas (-3,3%)

Em maio, a produção industrial apresentou uma queda em nove dos 15 estados analisados, conforme os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os maiores recuos foram registrados em Mato Grosso, com uma diminuição de 7,0%, seguido pela Bahia (-3,7%) e Amazonas (-3,3%). Outros estados que também enfrentaram perdas incluem Minas Gerais (-1,9%), a Região Nordeste (-1,3%), Goiás (-1,1%), São Paulo (-0,8%), Pernambuco (-0,6%) e Santa Catarina (-0,2%).

Por outro lado, alguns locais apresentaram crescimento na produção. O Espírito Santo liderou com um aumento de 16,2%, seguido pelo Ceará (3,5%), Rio de Janeiro (2,0%), Paraná (1,3%), Pará (0,9%) e Rio Grande do Sul (0,2%). No total, a indústria brasileira registrou uma redução de 0,5% em sua produção em maio em comparação a abril.

