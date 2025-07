China critica sobretaxa americana e defende soberania brasileira

Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, defende que tarifas não devem ser utilizadas como instrumentos de coerção ou para interferir nos assuntos internos de outras nações

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, se manifestou sobre a recente imposição de uma sobretaxa de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em sua declaração, ela enfatizou que tarifas não devem ser utilizadas como instrumentos de coerção ou para interferir nos assuntos internos de outras nações. Essa fala surgiu em resposta a uma carta do presidente Donald Trump, que acusou “ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos”. Mao Ning afirmou que “a igualdade soberana e a não interferência em assuntos internos são princípios importantes da Carta das Nações Unidas e também normas básicas das relações internacionais”.

Durante a cúpula do Brics, a porta-voz já havia abordado a questão das tarifas americanas, rebatendo ameaças de Trump direcionadas a países que se opõem às políticas dos EUA. Ela destacou que o Brics tem como objetivo promover a cooperação entre as nações emergentes. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, expressou sua desaprovação em relação às tarifas americanas durante encontros bilaterais na reunião da Asean, realizada em Kuala Lumpur. Wang afirmou que os Estados Unidos estão tentando privar os países do Sudeste Asiático de seu direito ao desenvolvimento, o que, segundo ele, é uma tentativa de interferência inaceitável.

O ministro chinês também demonstrou confiança na capacidade da região de enfrentar essa situação e proteger seus interesses. Ele acredita que os países do Sudeste Asiático têm a resiliência necessária para lidar com as pressões externas e continuar seu caminho de desenvolvimento.

Publicado por Fernando Dias