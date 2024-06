Produção industrial brasileira tem queda em abril, mas acumula crescimento no ano

No acumulado do ano, o setor registrou uma expansão de 3,5%, conforme a pesquisa mensal divulgada pelo IBGE; indústrias extrativas registraram a maior influência negativa

usertrmk/Freepik Média móvel trimestral apresentou uma variação positiva de 0,2% no trimestre encerrado em abril



A produção industrial brasileira apresentou uma queda de 0,5% em abril, interrompendo dois meses consecutivos de crescimento, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No acumulado do ano, o setor registrou uma expansão de 3,5%, conforme a Pesquisa Industrial Mensal. Em março, a indústria teve um aumento de 0,9%, enquanto no mês anterior o crescimento foi de apenas 0,1%. A média móvel trimestral apresentou uma variação positiva de 0,2% no trimestre encerrado em abril, comparado ao mês anterior. Em comparação com abril de 2023, a indústria registrou uma expansão de 8,4%, com resultados positivos em diversas categorias econômicas, ramos e grupos de produtos. Destaque para o crescimento em produtos alimentícios, veículos automotores, máquinas elétricas e equipamentos, que foram os principais influenciadores positivos no desempenho da indústria.

Bens de capital cresceram 3,5% em abril comparado a março e 25,5% em relação a abril de 2023. Bens intermediários registraram uma queda de 1,2% em abril em comparação a março, mas crescimento de 4,6% em relação a abril do ano anterior. Já os bens de consumo cresceram 0,2% em abril frente a março e 13,5% em relação a abril de 2023, com os duráveis apresentando alta de 5,6% em abril comparado a março e 25,8% em relação a abril de 2023, e os semiduráveis e não duráveis apresentando pequeno crescimento de 0,1% em abril frente a março e 11,5% em relação a abril do ano anterior.

Principais indicadores de abril

Abril 2024/Março 2024 : -0,5%

: -0,5% Abril 2024/Abril 2023 : +8,4%

: +8,4% Acumulado no Ano : +3,5%

: +3,5% Acumulado em 12 Meses : +1,5%

: +1,5% Média Móvel Trimestral: +0,2%

As indústrias extrativas registraram a maior influência negativa, com uma queda de 3,4% em abril, após um avanço de 0,4% em março. Além disso, o setor de produtos alimentícios recuou 0,6%, acompanhados pelos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-0,6%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-2,6%). Por outro lado, a produção de veículos automotores, reboques e carrocerias cresceu 13,2% em abril, após uma queda de 4,6% em março. A produção industrial em abril de 2024 está 0,1% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020 e 16,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA