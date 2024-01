Produção industrial no Brasil registra alta de 0,5% em novembro

Dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, 5, apontam que, na comparação com o mesmo período de 2022, houve crescimento de 1,3%

A produção industrial registrou um aumento de 0,5% em novembro, em comparação com o mês anterior. As informações constam nos dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na manhã desta sexta-feira, 5. A variação está de acordo com as previsões de analistas do mercado financeiro, cujas estimativas variavam de uma queda de 0,3% a um aumento de 1,5%. Já em relação a novembro de 2022, a produção apresentou um crescimento de 1,3%. Nessa comparação, sem ajuste sazonal, as estimativas variavam de uma queda de 0,2% a um aumento de 3,0%, com uma mediana positiva de 1,0%.