Coreia do Norte realiza mais de 200 disparos no mar, e Coreia do Sul evacua ilhas

Mensagem enviada aos moradores citou ‘fogo naval’ a ser conduzido por tropas sul-coreanas a partir das 15h desta sexta

EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY Foto divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) oficial mostra o líder supremo norte-coreano,



A Coreia do Norte realizou mais de 200 disparos perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul nesta sexta-feira, 5. Como resultado, os moradores de duas ilhas sul-coreanas receberam ordens para procurar abrigo e evacuar o local. O ministério da defesa da Coreia do Sul não confirmou se a ordem foi motivada pelos disparos ou pelos exercícios militares realizados pelo exército sul-coreano em resposta. Apesar disso, uma mensagem de texto enviada aos moradores citou “fogo naval” a ser conduzido por tropas sul-coreanas a partir das 15h desta sexta. Um oficial da ilha de Yeonpyeong, localizada ao sul da disputada linha de limite norte (NLL) na fronteira marítima, afirmou que a evacuação foi ordenada a pedido do Exército.

Os disparos da Coreia do Norte não causaram danos civis ou militares no Sul, de acordo com o exército sul-coreano. Contudo, Lee Sung-joon, porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, aponta que o ato de provocação aumenta a tensão e ameaça a paz na península coreana. Ele alertou que o Sul tomará “medidas correspondentes” em resposta às ações do Norte. Os norte-coreanos tem alertado nos últimos dias que a situação na península caminha para a guerra, considerando os movimentos dos militares dos Estados Unidos e do Sul. Ambos países prometem respostas militares esmagadoras se forem atacadas.