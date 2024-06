Programa Desenrola Pequenos Negócios renegocia mais de R$ 1 bilhão em dívidas

Um total de 30,1 mil contratos foram negociados, beneficiando 23 mil empresas

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desenrola Pequenos Negócios tem como objetivo permitir a renegociação de dívidas de MEIs e empresas de micro e pequeno porte



Nos primeiros 22 dias de vigência do Programa Desenrola Pequenos Negócios, os membros da Febraban já alcançaram a marca de mais de R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas. Um total de 30,1 mil contratos foram negociados, beneficiando 23 mil empresas. O Desenrola Pequenos Negócios tem como objetivo permitir a renegociação de dívidas de MEIs e empresas de micro e pequeno porte que tenham um faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, destacou que o programa irá ajudar a minimizar os impactos negativos para essas empresas em momentos difíceis. Na última semana, o Banco do Brasil anunciou a renegociação de quase R$ 500 milhões no âmbito do Desenrola Pequenos Negócios, enquanto a Caixa Econômica Federal informou acordos no valor de R$ 360 milhões. Essa iniciativa chega em um momento oportuno para auxiliar os pequenos negócios a enfrentarem os desafios econômicos atuais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA