Mais da metade dos brasileiros tem 3 ou mais cartões de crédito, aponta Serasa

De acordo com o estudo, 54% dos entrevistados se definiram como ‘conscientes’ no uso do cartão, o que, segundo o gerente do Serasa Thiago Ramos, não reflete a prática

Banco de imagens/Pexels Segundo a pesquisa, a maioria dos entrevistados utiliza o cartão de crédito para compras parceladas e também para compras básicas do dia a dia, como alimentação e combustível



Um levantamento feito pelo Serasa indica que mais da metade dos brasileiros tem três ou mais cartões de crédito. O estudo foi feito entre os dias 2 de abril e 2 de maio com três mil pessoas. Segundo os entrevistados, principal motivo dessa multiplicidade é poder somar os cartões ao fim do mês, o que pode ser perigoso. A metade dos participantes da pesquisa se definem como consciente no uso do cartão, e um em cada três como gestor dos gastos. Segundo Thiago Ramos, gerente da Serasa, esse comportamento não é observado na prática. “54% se identificaram com perfis relacionados ao uso consciente do cartão de crédito, ou somente quando as finanças permitem ou para organizar as finanças, postergando o pagamento da conta para não fechar o mês no vermelho. Essa é a forma como os consumidores se identificam e não necessariamente o que se vê na prática, porque os cartões de crédito, junto com outros produtos bancários, como cheque especial e empréstimo pessoal, são a principal categoria de dívidas dos inadimplentes”, diz o gerente.

O engenheiro civil Henrique Alves da Costa ficou desempregado por um bom tempo, mas continuou usando o cartão de crédito. Endividado com os bancos, acabou perdendo o apartamento que tinha. Em 2016, decidiu parar de usar o cartão de crédito e passou a pagar tudo à vista. “De alguns anos para cá eu estou devendo muito para banco, estou com o nome sujo, perdi meu apartamento. […] Não uso cartão de crédito de jeito nenhum, só pago à vista. Estou refazendo minha vida, porque o cartão de crédito foi um dos motivos pelos quais minha vida foi para o vinagre”, diz Henrique. Segundo a pesquisa, a maioria dos entrevistados utiliza o cartão de crédito para compras parceladas e também para compras básicas do dia a dia, como alimentação e combustível, além de compras pela internet e situações de emergência.

Confira reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Victor Moraes