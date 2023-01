‘Quando política de preços da Petrobras estiver definida, vamos anunciar’, diz ministro de Minas e Energia

Alexandre Silveira disse que vai aguardar Jean Paul Prates, que foi aprovado para assumir a presidência da estatal

Fernando Frazão/Agência Brasil Fachada da sede da Petrobras, que fica na cidade do Rio de Janeiro



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou nesta sexta-feira, 27, que o governo federal vai debater com a Petrobras a política de preços da estatal. “A política de preços tem que ser discutida e está sendo discutida. Quando estiver definida, vamos anunciar juntos”, comentou após participar de almoço no Itamaraty com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outros ministros e governadores. “É muito importante ter toda a prudência para poder esperar o senador Jean Paul”, acrescentou Silveira. O ex-senador Jean Paul Prates renunciou ao mandato no Congresso para assumir a presidência da Petrobras. Ele foi indicado por Lula e foi aprovado nesta quinta-feira, 26, pelo conselho da estatal. Com o aval, o senador vai fazer parte do Conselho Administrativo de forma temporária e aguardar uma eleição definitiva pelos acionistas em assembleia-geral, ainda a ser convocada. “A Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada hoje, por unanimidade, nomeou o Sr. Jean Paul Terra Prates como Conselheiro de Administração da Petrobras até a próxima Assembleia Geral de Acionistas e o elegeu para o cargo de Presidente da companhia, este último com mandato até 13/04/2023, mesmo prazo dos demais integrantes da Diretoria Executiva da Petrobras. O Sr. Jean Paul Terra Prates tomou posse em ambos os cargos nesta data. Jean Paul Terra Prates tem 54 anos, é advogado, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Economia e Gestão de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP School) e Mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia”, informou a empresa em nota.