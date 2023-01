São Paulo registra aumento de 4,7% na taxa de homicídios em 2022, diz SSP

Levantamento da SSP registra aumento no número de homicídios no Estado de São Paulo

Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) aponta um aumento de 4,7% de homicídios dolosos no Estado em 2022. O número subiu de 2.778 para 2.909 casos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 26. A pasta utiliza o mês de dezembro como referência e os 12 meses de 2019, quando não houve restrição de circulação de pessoas por conta da pandemia da Covid-19. De acordo com o órgão, o indicador de dezembro teve queda 2,7%. Foram 286 casos, oito a menos que em 2019. Ainda segundo a pasta, houve um aumento de 1,9% nos casos de estupros em 2022. O indicador subiu de 12.374 casos para 12.615 registros. O levantamento ainda aponta uma redução no número de latrocínio (roubo seguido de morte), de 192 para 178 no acumulado do ano, um recuo de 7,3%. Também houve queda no número de roubos a bancos, que passaram de 21 a 16. Já os números de roubos de veículos passaram de 46.517 para 40.673 nos últimos 12 meses. Os dados apontam ainda uma redução de 3,7% nos roubos em geral, variando de 255.397 para 245.900, redução de 3,7%. Por fim, os roubos de cargas, frequentes em rodovias, tiveram queda de 13%. Segundo a SSP, os números passaram de 7.325 para 6.371.