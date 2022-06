Quem é Daniella Marques, cotada para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal

Secretária do Ministério da Economia faz parte do governo desde janeiro de 2019, é notória defensora das privatizações e já defendeu diminuição do Estado em entrevista ao Pânico

Após denúncias de assédio sexual, Pedro Guimarães deverá deixar o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. A decisão é vista por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) como a melhor solução para o caso. Com a possível saída de Guimarães, o posto ficará vago, mas a sucessora do atual presidente já teria sido escolhida. Trata-se de Daniella Marques Consentino, secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. A chegada de Daniella ao banco estatal ainda não foi confirmada pelo governo federal. Formada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e com MBA em Finanças pelo IBMEC do Rio, Daniella atuou por 20 anos no mercado financeiro, especialmente na área de gestão independente de fundos de investimentos, sendo fundadora e diretora de fundos antes de entrar no governo. Ela entrou no governo em 2019, atuando como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do ministro da Economia Paulo Guedes. No começo do ano, foi nomeada secretária especial de Produtividade e Competitividade, substituindo Carlos da Costa.

Em abril deste ano, Daniella Marques concedeu uma entrevista exclusiva para o programa Pânico, da Jovem Pan, onde falou sobre atuação do ministério da Economia e do governo federal no governo Bolsonaro, destacando o trabalho para reverter o dirigismo que o Brasil viveu nos últimos 30 anos. “O Brasil viveu 30 anos em uma direção dirigista. O ministro sempre tinha um diagnóstico: o dirigismo corrompeu a política e estagnou a economia. Dirigismo é: o estado ficou grande demais, presente em coisa demais, carga tributária alta demais e interferindo na vida do empresário e do cidadão demais. A gente entrou e o plano era desfazer tudo que havia sido feito. Mais de 130 estatais, muitos postos de Receita Federal e INSS. Estava virando o fim em si mesmo”, disse Marques, que também defendeu a desestatização e a presença do estado apenas onde é necessário. Além disso, a então secretaria também elogiou o time de ministros do governo. “O presidente escalou um time de ministros técnicos, não só na economia. Eu convivi com o ministro Tarcísio, com a ministra Tereza, com o ministro João Roma. Todo mundo querendo fazer coisa boa para o Brasil”, disse.

Confira a entrevista de Daniella ao Pânico na íntegra: