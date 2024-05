Quem seguiu essa recomendação lucrou 24.000% em 10 meses — e agora você tem uma nova chance; entenda

Quem investiu na criptomoeda AXS, recomendada pela Empiricus em janeiro de 2021, teve a oportunidade de ficar milionário — agora há novas recomendações

Tem ficado cada vez mais claro que as criptomoedas são o investimento da década. Não à toa, enquanto enfrentamos um cenário macroeconômico difícil este ano, o Bitcoin teve uma valorização de 53% até o mês de abril, enquanto a bolsa caiu 6%. A criptomoeda, que atualmente é a maior do mundo, está na frente até de investimentos resilientes e considerados uma proteção para momentos como este, como o ouro. Neste ano, ele teve “apenas” 18% de valorização. Mas, como você já deve saber, o Bitcoin é apenas a “ponta do iceberg”. Enquanto ele entrega uma performance positiva, cotado a US$ 66 mil atualmente, há oportunidades ainda maiores escondidas.

Afinal, o bom desempenho do BTC serve, na maioria das vezes, para dar abertura para que criptomoedas menores e menos conhecidas tenham valorizações exponenciais. Esse foi o caso da Axie Infinity (AXS), por exemplo. Trata-se de uma criptomoeda criada em 2018 para servir como moeda de troca em um jogo de realidade virtual. Mas que, em 2021, acabou virando “coisa séria”. Digo isso porque quem investiu poucos reais nela nesta época, teve a oportunidade de ficar milionário em 10 meses. Isso porque, entre janeiro e novembro daquele ano, a AXS valorizou cerca de 24.000%.

Nem mesmo o Bitcoin nem o Ethereum foram páreos para o lucro impressionante que a AXS teve em menos de um ano. Mas essa não é a primeira vez que eu falo sobre a AXS aqui. Na verdade, eu avisei sobre o potencial dessa criptomoeda na época, no dia 29 de janeiro de 2021. Na ocasião, eu alertei sobre uma criptomoeda recém-criada, inserida em um jogo online inspirado no universo Pokémon e que estava sendo recomendada pela Empiricus, a maior casa de análise financeira independente do país:

Quem seguiu à risca a recomendação e manteve o investimento durante todo o período de alta, hoje pode dizer com tranquilidade que é milionário. Afinal, aqui um investimento de:

R$ 500 poderia ter se transformado em até R$ 120.500 ;

R$ 1.000 poderia ter virado até R$ 241.000 ; e

R$ 4.200 poderiam ter feito de você um milionário .

Mas, se você não conseguiu capturar os lucros acima, não há motivos para lamentar. Isso porque o mercado de criptomoedas é dinâmico e todos os dias surgem novos projetos com potencial para fazer de você um milionário. Veja, não estou dizendo aqui que os lucros com a AXS podem se repetir, até porque lucros passados não são garantia de retornos futuros. Apenas estou te dizendo que ainda há meios de buscar o seu primeiro milhão com criptomoedas. Prova disso é que, neste exato momento, a Empiricus está em busca de projetos que possam transformar um investimento de R$ 5 mil em até R$ 2 milhões.

Nos próximos dias, os analistas da casa vão embarcar para o maior evento cripto do mundo e esperam encontrar novas criptomoedas com potencial de valorização exponencial. E você está convidado para poder acompanhar tudo de perto e saber, em primeira mão, quais são as novas recomendações da casa de análise.

SAIBA COMO ACESSAR AS CRIPTOMOEDAS QUE PODEM TRANSFORMAR R$ 5 MIL EM ATÉ R$ 2 MILHÕES

Até 39.900% de lucro? Saiba quais são as próximas criptomoedas com potencial de valorização exponencial

Provavelmente você deixou passar a oportunidade que apresentei no dia 29 de janeiro de 2021. Seja por medo, insegurança ou até mesmo falta de conhecimento, boa parte das pessoas deixam “minas de ouro” como a AXS passarem e, depois, lamentam ter perdido a chance de ganhar um dinheiro que mudaria a vida. Mas, agora, você está tendo a oportunidade de tomar uma atitude diferente e sair do time dos que “choram o leite derramado”. Isso porque, como dito acima, a Empiricus está em busca de novas criptomoedas com potencial de valorização exponencial.

Entre os dias 29 e 31 de maio, o departamento de análise de criptomoedas da casa embarcará para Austin, no Texas, com o objetivo de participar do maior evento do mercado cripto do mundo, o Consensus Festival. Trata-se de um congresso que reúne mais de 500 palestrantes e aborda temas diversos como blockchains, NFTs, DeFis, Web 3.0, metaverso e regulações. O objetivo da equipe ao participar deste evento é descobrir quais são os criptoativos com o maior potencial de valorização atualmente. Projetos capazes de transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões, ou ter até 39.900% de valorização.

Sei que para alguns as expectativas da casa de análise parecem não corresponder à realidade. No entanto, vale lembrar que ela foi certeira em sua recomendação em 2021 e está confiante de que não errará desta vez. Além do mais, ela já está acostumada a ser desacreditada pelo mercado. Na época em que recomendou a compra de AXS, ninguém estava falando sobre essa criptomoeda ainda.

Em alguns momentos, chegaram a colocar a criptomoeda indicada pela Empiricus como um esquema de pirâmide, ou seja, um projeto sem fundamentos e que visava apenas lucro. Mas a casa de análise foi paciente e esperou que o tempo provasse a verdade. Como já foi dito, muitos daqueles que acreditaram na Empiricus hoje podem dizer com tranquilidade que ficaram milionários, após manterem o investimento durante todo o período de alta e capturarem até 24.000% de valorização:

A ideia é que, assim que retornar para o Brasil, a equipe de análise se reúna em um evento online e gratuito para liberar, para todos os investidores interessados, o passo a passo para acessar as novas criptomoedas selecionadas. O evento está marcado para o dia 3 de junho, às 19h, e será transmitido de forma 100% online e gratuita. Para participar, basta reservar uma vaga no link abaixo:

Gratuito: participe do evento vai mostrar como acessar as criptomoedas que podem multiplicar por até 400 vezes

Se tudo o que eu te mostrei acima fez sentido para você, sugiro que reserve a sua vaga na transmissão online e gratuita que a Empiricus fará no dia 3 de junho, às 19h. Nesta data, você poderá ter acesso a alguns projetos capazes de fazer um investimento de R$ 5 mil se transformar em até R$ 2 milhões. E pode ficar despreocupado, pois a participação nesta transmissão é realmente 100% gratuita. Você não vai precisar pagar nada – e nem se comprometer de nenhuma forma com a casa de análise — para poder assistir à transmissão completa. Portanto, sugiro que você se cadastre e garanta a sua vaga para poder acessar as criptomoedas que Valter Rebelo irá recomendar aos investidores interessados após participar do maior evento cripto do mundo.

