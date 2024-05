Até R$ 42 mil com atividade feita de casa: veja como buscar rendimentos equivalentes ao maior salário do país

Aula gratuita ensina como é possível aplicar estratégia para buscar milhares de reais operando nas horas livres

pvproductions/Freepik A profissão de day trader é uma das mais bem pagas do mundo



Até R$ 42 mil em renda adicional por mês: O que você faria com um valor como esse? Mudaria de casa? Compraria um carro novo? Colocaria os filhos em uma escola melhor? Pois saiba que isso é totalmente possível ainda neste ano — trabalhando de casa, perto da família. Um levantamento recente do Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que, na média, o maior salário de 2023 foi para o cargo de diretor de crédito, que teve uma remuneração média de R$ 47.725. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados ao G1.

Ou seja, no caminho tradicional, pra buscar um salário acima dos R$ 40 mil, você precisaria seguir o caminho de faculdade, mestrado, especializações etc. Um caminho de longo prazo e de muito investimento. Agora, o que pouca gente sabe é que existe uma atividade fora do escopo tradicional que pode pagar o equivalente aos maiores salários do país — sem precisar de faculdade e em modalidade home office. Vou te mostrar exatamente como isso funciona — e como você pode se aplicar para essa profissão agora mesmo.

Atividade pode pagar até R$ 42 mil por mês: veja qual

Existe uma profissão que está inserida no mercado financeiro, uma das áreas que mais cresce — e que paga os maiores salários — do país. Nos EUA, esses profissionais recebem, na média, US$ 98 mil por ano — o equivalente a 504 mil reais, ou 42 mil reais mensais.

A profissão em questão é a de day trader — profissional responsável pelos investimentos de curto prazo de uma empresa. Nos últimos anos, a reputação dessa carreira foi muito manchada por gurus de internet, que fazem promessas mentirosas a respeito do tema. A verdade é que essa é uma das profissões mais bem pagas do mundo — e esse é um profissional disputado a tapa pelos maiores bancos e fundos de investimentos do mercado internacional.

Existem alguns mitos e mentiras que foram muito divulgados nos últimos anos a respeito dessa profissão, e pode ser que você acredite em algum deles. Ao contrário do que muita gente fala, não, você não vai começar ganhando R$ 42 mil no primeiro mês. Na verdade, essa é uma meta de longo prazo. Se você não gosta de ouvir isso, então esse material não é pra você. Não existe enriquecimento do dia para a noite. Ninguém compra um curso e automaticamente recebe um pix de R$ 42 mil na conta.

Você vai precisar estudar, praticar e trabalhar pra começar a receber esses ganhos. Agora, não dá pra mentir sobre isso: praticando essa atividade, você pode atingir uma renda extra de até R$ 42 mil muito mais rápido do que através de caminhos mais tradicionais. Primeiro, porque você não precisa de um diploma de faculdade. Só com isso você já corta 4 ou 5 anos de estudo e investimento. Além disso, usando a estratégia específica do empresário André Machado, você nem precisa conseguir uma vaga em uma grande empresa do mercado financeiro.

Você pode começar por conta própria, nos horários livres, e crescer na profissão aos poucos. Sem precisar deixar de cara o seu “ganha pão”, ou seja, a profissão que você exerce e pela qual recebe seu salário fixo todo mês. A ideia, aqui, é buscar uma renda extra de até R$ 2 mil por dia – ou até R$ 42 mil por mês, considerando uma média de dias úteis – usando as horas livres do seu dia. Essa aqui é uma oportunidade real de transformação de carreira e de realidade financeira. Mas eu não vou mentir pra você: você vai precisar estudar, se esforçar e se comprometer com os resultados. Se é isso que você planeja até o fim de 2024, o trader André Machado tem uma proposta pra você.

Você também pode atingir essa meta, mesmo sendo iniciante

No próximo dia 27 de maio, o empresário e trader André Machado vai realizar uma aula gratuita, mostrando tudo que você precisa fazer pra poder atingir até R$ 42 mil por mês como day trader. A proposta de Machado é simples: você pode começar, no seu tempo livre, a estudar e praticar as melhores técnicas de day trade com uma parcela do seu capital. Com o tempo e com o aprimoramento profissional, você pode atingir ganhos de até R$ 2.000 por dia útil — o equivalente a R$ 42 mil mensais — seguindo a metodologia criada por ele.

Os riscos existentes são reais, como em qualquer atividade no mercado financeiro. Mas essa é uma proposta factível, com base nos números que você viu nessa matéria. Tudo depende do seu comprometimento de encarar essa jornada. Se você acredita que essa é a sua chance de enriquecer ainda em 2024, basta clicar no link abaixo e se inscrever pra participar da aula gratuita:

