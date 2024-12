Reajustes salariais em novembro apresentam menor ganho real do ano, aponta Salariômetro da Fipe

Em novembro, 72,8% dos reajustes superaram o INPC, abaixo da média de 86,2% observada entre janeiro e novembro deste ano; por outro lado, os reajustes que ficaram ‘abaixo’ da inflação subiram para 13,4%

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Conforme a Fipe, a alta da inflação está revertendo a tendência de ganhos reais, reduzindo a proporção de reajustes salariais acima da inflação



O reajuste salarial mediano de novembro foi de 5,0%, enquanto o aumento médio ficou em 5,3%, conforme dados do Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Apesar do maior Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado do ano, de 4,6%, o ganho real mediano foi o menor registrado em 2024, alcançando apenas 0,4%. Conforme a Fipe, a alta da inflação está revertendo a tendência de ganhos reais, reduzindo a proporção de reajustes salariais acima da inflação. Em novembro, 72,8% dos reajustes superaram o INPC, abaixo da média de 86,2% observada entre janeiro e novembro deste ano. Por outro lado, os reajustes que ficaram “abaixo” da inflação subiram para 13,4%, ante uma média de 3,8% no mesmo período.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Salário mínimo e projeções futuras

O piso salarial mediano de novembro foi de R$ 1.677, equivalente a 18,8% acima do salário mínimo nacional. A Fipe projeta que o INPC acumulado para as próximas datas-base fique abaixo de 5,0% até março de 2025, com uma estimativa de 4,8% para dezembro.

Desempenho regional e setorial

Os reajustes reais medianos se destacaram nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte, todas com 1,3%, seguidas pelos acordos interestaduais (1,1%), Nordeste (1,0%) e Sul (1,0%). Por segmento, os maiores ganhos reais foram registrados na agricultura, na indústria de transformação e na construção civil, com 1,3% cada. Em seguida, vieram os setores de serviços (1,2%) e comércio (1,2%), enquanto a indústria extrativa apresentou um reajuste real mediano de 1,0%.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias