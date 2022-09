Receita abre nova consulta a restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira

Órgão irá disponibilizar R$ 1,9 bilhão entre 1,220 milhão de contribuintes

Marcello Casal Jr/Agência Brasil A Receita informou que 1,3 milhão de declarações foram retidas em malha



A partir desta sexta-feira, 23, contribuintes da Receita Federal poderão consultar ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022, que inclui também o ressarcimento de créditos residuais de anos anteriores. Segundo o órgão, cerca de R$ 1,9 bilhão será distribuído entre 1,220 milhão de pessoas. O crédito bancário será efetuado na sexta-feira seguinte, 30, na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda ou por indicação de chave Pix. Cerca de R$ 221 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, entre eles idosos, pessoas com deficiência física ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. A consulta estará disponível no website e no aplicativo da Receita Federal no ícone “Consultar a Restituição”. A página permite a consulta ou completa da situação da declaração. A Receita ainda informou que 1,3 milhão de declarações foram retidas em malha, o que equivale a 2,7% do total. As principais razões foram omissão de rendimentos, deduções da base de cálculo, divergências no valor declarado pela pessoa física. Este mês, 444 mil pessoas serão notificadas sobre a malha fina para realizar a correção.