PF deflagra operação conjunta contra fraudes no auxílio emergencial

A Polícia Federal (PF) realiza, nesta terça-feira, 30, a Operação Maquineta contra fraudes no auxílio emergencial. A ação visa racionalizar e otimizar o tratamento contra falsificações e investigar o envolvimento de organizações criminosas neste tipo de caso. “No presente caso foi possível verificar que o grupo criminoso falsificou pelo menos 84 benefícios do auxílio emergencial, por meio de 118 transações num valor global de mais de R$ 50 mil, somente no período de 10 dias”, informou a corporação por meio de nota. O Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União também participam da operação. Ao todo, 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em São Luís, no Maranhão, além de medidas de sequestro de bens e valores. As autorizações foram dadas pela 1ª Vara Federal. As investigações apontam que os suspeitos praticaram furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas máximas podem chegar a 26 anos de reclusão e multa.