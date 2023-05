Receita alerta para novo golpe no Imposto de Renda

Golpistas se apropriam da identidade visual do órgão e enviam e-mails aos contribuintes em busca de informações pessoais

Contribuinte tem até a quarta-feira, 31, para enviar a declaração



A dois dias do prazo final para a declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal alerta para um novo golpe. De acordo com o órgão, os golpistas utilizam a identidade digital da entidade financeira para “convidar” contribuintes a realizar a sua prestação de contas com o leão via e-mail, modalidade não oferecida pela Receita. Segundo nota divulgada no site oficial, os golpistas se apropriam indevidamente do nome da instituição na tentativa de dar credibilidade à possibilidade supostamente oferecida.

O golpe corresponde a enviar para a vítima um e-mail alertando para supostos erros na declaração – para corrigir tais problemas, os contribuintes devem clicar no link que os redirecionará a um suposto arquivo não qual são sugeridas informações detalhadas sobre o procedimento de reparação dos erros. Para tentar enganar o usuário, utilizam a logomarca do IRPF e enviam mensagem similar às notas emitidas pelo órgão, como “contribuintes” ou termos relacionados. A Receita Federal afirma que os golpes contra os contribuintes estão cada vez mais sofisticados. “Por meio dessas mensagens falsas, quadrilhas especializadas em crimes pela internet podem obter informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes, ou instalar programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais”, diz o órgão.