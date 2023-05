CPI das Apostas vai analisar pedido para ouvir Campos Neto

Presidente do Banco Central poderá ser ouvido para explicar como funcionam as operações financeiras no mercado de apostas; presidentes de clubes de futebol também estão na mira

REUTERS/Adriano Machado O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pode ser um dos ouvidos pela CPI das Apostas Esportivas



Entre os requerimentos que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) irá analisar em suas próximas reuniões está o pedido para ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A ideia é que ele explique sobre como se dão as movimentações financeiras das empresas de apostas, que, segundo a justificativa do requerimento, movimenta “bilhões de reais”. O pedido foi protocolado pelo deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). “Requer que seja convidado o Presidente do Banco Central do Brasil, sr. Roberto Campos Neto, para prestar informações sobre o formato das operações realizadas pelas empresas de apostas esportivas que operam abertamente no mercado nacional, movimentando bilhões de reais e enviando recursos para outros países”, diz o documento de solicitação.

Caso aprovado o requerimento, Campos Neto será ouvido na condição de convidado. Ou seja, não será obrigado a comparecer à CPI. Entre os demais nomes que listam nos pedidos de oitivas na Comissão, estão o da ministra dos Esportes, Ana Moser; do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues; do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues; do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, responsável por denunciar o esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol; e de presidentes dos principais clubes da séria A do Campeonato Brasileiro de futebol, como Cruzeiro, Vasco da Gama, São Paulo, Corinthians e Palmeiras.