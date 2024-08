Receita diz que não pode abrir mão de imposto sobre prêmios de atletas olímpicos

Além das medalhas, os atletas podem receber prêmios em dinheiro pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), pelas federações, por clubes ou por patrocinadores, conquistando um lugar no pódio ou não. Nestes casos, a tributação é feita normalmente. “Isso é tributado como qualquer outra remuneração de qualquer outro(a) profissional, desde que seja um valor superior ao da faixa de isenção do imposto de renda (hoje em dois salários mínimos)”, acrescentou o Fisco em nota. Os deputados Luiz Lima (PL-RJ) e Felipe Carreras (PSB-PE) protocolaram nesta segunda (5) um requerimento com 495 assinaturas solicitando urgência na votação do PL 3029, que isenta os medalhistas do imposto. Segundo os deputados, a urgência é para que os atletas que competem em Paris já estejam livres do imposto. O texto ainda não tem data para ser votado.