Brasileiro é preso em Paris por vender medalhas olímpicas falsificadas

Autoridades policiais encontraram 850 prêmios falsos com anéis olímpicos em sua residência, bem como mais de 1000 euros em dinheiro

EFE/EPA/ALI HAIDER Suspeito foi acusado de apreensão de mercadorias contrafeitas sem justificativa regular



Um brasileiro, que foi detido na segunda-feira (5) em Paris pela venda ambulante sem autorização de medalhas falsificadas com motivos olímpicos, deve ser julgado hoje (7) em um procedimento de comparecimento rápido que envolve o reconhecimento de culpa, segundo informou o Ministério Público. As autoridades policiais encontraram 850 medalhas falsificadas com anéis olímpicos em sua residência, bem como mais de mil euros em dinheiro, detalhou a procuradoria da capital francesa em seu relatório diário sobre incidentes relacionados aos Jogos Olímpicos. A detenção dessa pessoa, cuja identidade não foi comunicada, além da sua nacionalidade, foi efetuada pela Brigada Anti-Criminalidade (BAC) da polícia do 12º distrito de Paris.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As investigações apuraram que esse brasileiro chegou à França no dia 23 de julho, três dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos, e que faria o voo de volta no dia 14 de agosto, três dias após a cerimônia de encerramento. O suspeito foi acusado de apreensão de mercadorias contrafeitas sem justificativa regular, crime punível com penas de até três anos de prisão e multas equivalentes a uma a duas vezes o valor dessas mercadorias. Além disso, foi acusado de venda ambulante sem autorização, punível com pena de até seis meses de prisão e multa de 3.750 euros (cerca de R$ 23 mil).

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte