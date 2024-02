Receita do Grupo TIM cresce 3,2% em 2023, para 16,3 bi de euros

Resultado é influenciado pela boa performance da operação brasileira, com alta de 11,3% no ano

Freepik No período, as receitas com serviços da TIM Brasil tiveram alta de 8,2%, enquanto os negócios domésticos fecharam com expansão de 1,2%



As receitas do Grupo TIM na Itália registraram crescimento de 3,2% em 2023, em relação ao mesmo período anterior, alcançando 16,3 bilhões de euros. É o que apontam dados do Conselho de Administração da empresa divulgados na quarta-feira, 14. O resultado é influenciado pela boa performance da operação brasileira, com alta de 11,3% no ano, para 4,4 bilhões de euros. Por outro lado, divisão local cresceu 0,5%, a 11,9 bilhões de euros. Apenas no quarto trimestre, as receitas de serviços fecharam com alta de 3%. No período, as receitas com serviços da TIM Brasil tiveram alta de 8,2%, enquanto os negócios domésticos fecharam com expansão de 1,2%, Além disso, os dados também apontam que o Grupo registrou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,493 bilhão de euros no quarto trimestre de 2023, o que representa avanço de 6,5% na comparação com 2022. Em todo 2023, o Ebitda foi de 5,71 bilhões de euros, o que representa um crescimento de 6,8%.