Receita Federal amplia prazo para declaração do IR 2022 até 31 de maio

Período para envio das declarações encerraria em 29 de abril; mesmo com a mudança, o calendário para as restituições permanece o mesmo

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite, entre outros



A Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 até o dia 31 de maio. A decisão, assinada pelo secretário especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 5. Anteriormente, o prazo final para entrega da documentação era 29 de abril. No entanto, mesmo com a mudança, o calendário para as restituições permanece o mesmo, sem alterações. A expectativa do governo federal é receber 34,1 milhões de declarações neste ano. Até o fim da última semana, mais de 9 milhões de brasileiros já tinham encaminhado as documentações ao órgão. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, a declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite (R$ 28.559,70); recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite (R$ 40.000,00); obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima do limite (R$ 142.798,50), entre outros.