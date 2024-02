Receita Federal libera consulta de lote residual de restituição do Imposto de Renda

Pagamento está programado para o dia 29 deste mês e contemplará mais de 208 mil contribuintes

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lotes residuais são destinados aos contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram suas pendências



A Receita Federal iniciou nesta quinta-feira, 22, a disponibilidade para consulta do lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a fevereiro de 2024. O pagamento está programado para o dia 29 deste mês e contemplará 208.323 contribuintes. Os lotes residuais são destinados aos contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram suas pendências com o Fisco. O montante total das restituições neste lote ultrapassa os R$ 304,1 milhões. Dentre os beneficiados, R$ 208,9 milhões serão direcionados aos contribuintes prioritários, incluindo idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, indivíduos com deficiência física ou mental, além de professores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os demais contribuintes, que optaram pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento via Pix, também serão contemplados. Para verificar se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, selecionar a opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicar em “Consultar a Restituição”. A consulta também pode ser realizada por meio do aplicativo da Receita para dispositivos móveis.

*Reportagem produzida com auxílio de IA