Vendas do comércio varejista no Brasil avançam 1,7% em 2023

Queda registrada em dezembro não impactou o balanço; IBGE disse que o resultado positivo manteve a tendência de crescimento dos últimos seis anos

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Comérico varejistas caiu em dezembro de 2023



As vendas do comércio varejista no Brasil apresentaram um aumento de 1,7% em 2023, superando o percentual registrado no ano anterior, que foi de 1%, mostram os dados divulgados, nesta quarta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). Apesar deste aumento, o mês de dezembro foi o segundo resultado negativo do ano e ficou fora da faixa de variação esperada, sendo o de maior amplitude. Cristiano Santos, gerente da pesquisa, disse que o resultado positivo de 2023 manteve a tendência de crescimento dos últimos seis anos. “Setorialmente falando, em varejo ampliado, observamos uma disseminação de resultados positivos, com apenas quatro das 11 categorias no campo negativo”, disse.

Entre as atividades pesquisadas, sete tiveram um aumento nas vendas em 2023, incluindo veículos e motos, partes e peças, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, combustíveis e lubrificantes, hiper e supermercados, equipamentos e material para escritório, móveis e eletrodomésticos, e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo. Por outro lado, algumas atividades apresentaram queda nas vendas, como outros artigos de uso pessoal e doméstico, tecidos, vestuário e calçados, livros, jornais, revistas e papelaria, e material de construção.

Cristiano Santos explicou que essas quedas estão relacionadas a questões específicas de cada categoria, como a crise contábil de grandes marcas do setor de lojas de departamento e a mudança de comportamento de consumo após a pandemia. Em dezembro, as vendas do comércio varejista caíram em 13 das 27 unidades da federação em comparação com o mês de novembro. Os estados do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná foram os que apresentaram maior queda. Por outro lado, Alagoas, Amapá e Goiás tiveram destaque positivo. No varejo ampliado, 20 estados registraram resultados negativos, com destaque para Espírito Santo, Paraná e Tocantins. Já Alagoas, Amapá e Distrito Federal tiveram resultados positivos.

A Pesquisa Mensal do Comércio é elaborada desde 1995 e permite acompanhar o comportamento do comércio varejista no país. Ela investiga a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal é o comércio varejista. A próxima divulgação da PMC, com os resultados para janeiro de 2024, está prevista para o dia 14 de março.

*Reportagem produzida com auxílio de IA