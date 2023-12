Receita Federal libera novo lote residual de IRPF 2023 para mais de 240 mil contribuintes

Órgão disponibilizará mais de R$ 370 milhões a serem distribuídos entre os beneficiários

Luis Lima/Fotoarena/Estadão Conteúdo Receita Federal liberou lote residual do IRPF



A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira, 20, a abertura de um novo lote residual para restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de dezembro de 2023. Com esta leva, mais de 240 mil contribuintes devem ser contemplados. A consulta já está disponível e o crédito bancário está programado para ocorrer no dia 28 de dezembro. Ao todo, o valor soma mais de R$ 370 milhões. Dentre os beneficiados, R$ 268.895.534,49 serão destinados aos contribuintes que possuem prioridade. Esse grupo é composto por 4.314 idosos acima de 80 anos, 39.830 pessoas entre 60 e 79 anos, 4.945 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou com moléstia grave, 8.831, cuja principal fonte de renda é o magistério e, por fim, 93.584 contribuintes que optaram por utilizar a declaração pré-preenchida ou receber a restituição via PIX. Além disso, outros 92.972 contribuintes não prioritários também serão contemplados.

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar em “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, é necessário selecionar a opção “Consultar a Restituição”. A página oferece orientações e os canais de atendimento para uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento disponível no e-CAC. Caso seja identificada alguma pendência na declaração, o contribuinte pode realizar a retificação, corrigindo as informações incorretas. A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar diretamente as informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. O pagamento da restituição será realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, podendo ser feito de forma direta ou PIX. Caso ocorra algum problema e o crédito não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.