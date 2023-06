Receita Federal paga segundo lote de restituição do Imposto de Renda com correção de 1%; veja quem recebe

Pagamento será realizado na conta bancária informada no momento da declaração

Nesta sexta-feira, 30, a Receita Federal pagará a restituição do segundo lote dos declarantes do Imposto de Renda de 2023. A consulta da lista dos 5,1 milhões de contribuintes contemplados pode ser feita pelo site da instituição desde o dia 23. O pagamento será realizado na conta bancária informada no momento da declaração, e 3,4 milhões de pessoas vão receber agora porque realizaram a declaração de maneira pré-preenchida ou optaram por receber via Pix. Aqueles que vão receber a partir de junho terão o valor da restituição acrescido de juros, com base na Selic. Segundo a Receita, neste segundo lote, a correção será de 1%. Para saber se você vai receber, vá ao site da Receita (clique AQUI), digite seu CPF, data de nascimento e ano de exercício da restituição.

Se a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste tipo de ocorrência é necessário agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC.