Receita Federal recebe mais de 1,5 milhão de declarações do Imposto de Renda em um dia

Prazo para envio dos documentos vai até o dia 31 de maio; a expectativa é que cerca de 43 milhões de contribuintes prestem contas neste ano

Luis Lima/Fotoarena/Estadão Conteúdo Do total de declarações recebidas, quase metade é composta pela versão pré-preenchida



A Receita Federal recebeu 1.717.777 milhão de declarações do Imposto de Renda até o meio-dia deste sábado. O prazo para envio dos documentos foi aberto ontem e vai até o dia 31 de maio, e a expectativa é de que cerca de 43 milhões de contribuintes realizem a declaração neste ano. Do total de declarações recebidas, quase metade é composta pela versão pré-preenchida, que já conta com informações inseridas previamente. A maioria dos brasileiros que já enviou seus dados fiscais optou por baixar o programa no computador, representando 75% do total. Outros 16,4% preferiram enviar os documentos pela nuvem e 7% utilizaram o celular. A versão simplificada foi a escolha da maioria das pessoas, com 57,7% de adesão.

Em relação ao perfil dos contribuintes que já prestaram contas, 36,9% eram mulheres e a média de idade ficou em 44 anos. A maioria dos documentos já recebidos tem direito à restituição, representando 88,2%, enquanto 6,5% terão que pagar imposto a mais. Uma das novidades deste ano é a ampliação da disponibilidade da declaração pré-preenchida, que facilita o processo. Além disso, houve atualização nos limites de obrigatoriedade para entrega da declaração, com o limite para rendimentos tributáveis subindo para R$ 30.639,90 e o teto para rendimentos isentos e não tributáveis passando para R$ 200 mil. Com essas mudanças, muitos contribuintes não estarão obrigados a entregar a declaração, dependendo do tipo de renda recebida.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA