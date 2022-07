Receita libera consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda; saiba como fazer

Pagamento deve ser feito no dia 29 de julho para mais de cinco milhões de contribuintes

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Consultas podem ser feitos pelo site e pelo aplicativo da Receita Federal



A Receita Federal disponibilizou nesta sexta, 22, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) aos contribuintes. O órgão prevê o pagamento de R$ 6,3 bilhões, distribuídos para 5.242.668 contribuintes, entre prioritários (idosos, pessoas com deficiência e professores) e não prioritários (que receberão de acordo com a ordem de entrega das declarações, ou seja, quem entregou antes recebe antes), além de restituições residuais de exercícios anteriores. O pagamento será feito no dia 29 de julho, na conta bancária ou chave Pix informadas na declaração.

Para saber se tem direito a receber neste lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em ‘Imposto de Renda’, e, em seguida, em ‘Consultar a Restituição’. O tópico “Etapas para a realização deste serviço” traz links e instruções sobre como fazer a consulta passo a passo, mas o usuário também pode clicar em ‘Iniciar’, o botão verde no topo da página, para começar diretamente. Na sequência, deve-se preencher os dados pedidos e clicar em ‘Consultar’, quando aparecerá se o dinheiro será liberado neste lote e qual o valor. Quem acredita que deveria receber, mas não estiver constando como contemplado, pode verificar se há alguma pendência na declaração do IR através do Portal e-CAC. Após regularizar a situação, o contribuinte deve aguardar para consultar sua inclusão nos próximos lotes. No Portal e-CAC, é possível consultar a situação da declaração do IR e identificar pendências, por meio do “extrato de processamento”.