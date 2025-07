‘Reclamar do Pix é o mesmo que defender telefone fixo no lugar do celular’, afirma Haddad

Em meio à investigação comercial dos EUA contra o Brasil, o ministro da Fazenda defendeu o sistema de pagamento instantâneo criado pelo BC, afirmando que considerá-lo ‘como uma possível ameaça’ seria irracional

MATEUS BONOMI/AGIF Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, no Palácio do Planalto



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender nesta segunda-feira (21) o Pix, meio de pagamento criado pelo Banco Central, após críticas do governo de Donald Trump. Os Estados Unidos iniciaram uma investigação contra o Brasil que inclui, entre outros pontos, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro. “Reclamar do Pix é o mesmo que defender telefone fixo no lugar do celular”, disse Haddad à Rádio CBN. Para Haddad, o desconforto com o Pix é surpreendente, e tratar o meio de pagamento “como uma possível ameaça aos EUA” seria irracional. A investigação vem no contexto de anúncio de tarifas adicionais de 50% sobre qualquer produto brasileiro. O presidente dos EUA, Donald Trump, utilizou motivos políticos para justificar a imposição, especialmente o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Judiciário brasileiro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é investigado na Justiça em razão de sua atuação nos Estados Unidos, onde desde março pede sanções contra autoridades brasileiras. Ele busca anistia aos envolvidos nos ataques golpistas julgados no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu em uma ação penal de 2022.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“A família Bolsonaro estava reivindicando sanções porque nosso sistema judiciário funciona”, afirmou Haddad. “O Brasil se dá bem com todos países, não podemos aceitar provocação sem base factual”, acrescentou o ministro. Uma eventual exclusão do Brasil dos sistemas internacionais de pagamentos, que foi especulada na semana passada, não teria qualquer relação com o Pix, na visão de Haddad. Essa medida extrema aconteceu com a Rússia, que está em guerra.

*Com informações do Estadão Conteúdo