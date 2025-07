Haddad sobre apoio de Trump a Bolsonaro: ‘país sendo sacrificado por um soldado’

Para o ministro, a própria extrema direita brasileira vai se dar conta que o tarifaço do presidente americano é um ‘tiro no pé’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO 'Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro?', questionou o ministro



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não poupou críticas à atuação da família Bolsonaro após a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar em 50% as exportações brasileiras. Na carta em que promete impor a nova tarifa em 1° de agosto, Trump cita o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe. “Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro? Ele que devia estar se sacrificando pelo Brasil”, disse Haddad em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast.

O ministro afirmou ainda que o posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em defesa de Bolsonaro é “abjeto” e argumentou que é preciso centralizar no governo federal a mesa de negociação com os Estados Unidos. Haddad também ironizou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a investigação americana a respeito do Pix por possível prática desleal.

Em janeiro, um vídeo postado pelo deputado viralizou nas redes sociais com críticas a medidas da Receita Federal que envolviam mudanças no Pix. Agora, usou a investigação de Trump para fustigar o deputado. “Ele vai realizar o sonho do Nikolas de taxar o Pix”, afirmou o ministro, numa referência ao episódio.

Para Haddad, a própria extrema direita brasileira vai se dar conta que o tarifaço de Trump é um “tiro no pé”: “A gente já viu filmes de guerra. Um soldado se sacrificar por um país é coisa rotineira. Mas um soldado sacrificar o seu país por si mesmo é uma coisa que vai dar uma série de TV. Não é possível uma coisa dessas. Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro? Ele que devia estar se sacrificando pelo Brasil. Nós estamos numa inversão de valores tão grande que preocupa o grau de falta de noção dessa família do mal, o que ela está fazendo para o país. É uma família que está toda articulada em torno de si mesma e não tem uma palavra de nenhum membro em proveito do país”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório