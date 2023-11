‘Reforma tributária é nota 7 ou 7,5, mas saímos de 2’, diz Haddad

Ministro elogiou o mecanismo de revisões de exceções proposto pelo relator e defendeu que a matéria dará maior previsibilidade aos contribuintes e ao setor público

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad ressaltou que, atualmente, o "país está em uma guerra tributária", onde a falta de previsibilidade



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta segunda-feira, dia 6, que a reforma tributária em tramitação no Senado Federal, se fosse ideal, seria “nota 7 ou 7,5”, enquanto o sistema atual receberia nota 1 ou 2. “A reforma tributária em tramitação pelo Senado, na lente do ideal, seria nota 7 ou 7,5, mas o sistema atual seria nota 1 ou 2. Só tem seis sistemas tributários piores do que o nosso“, disse o ministro no evento Macro Day, promovido pelo BTG Pactual em São Paulo. O petista elogiou o mecanismo de revisões de exceções a cada cinco anos proposto pelo parecer do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), destacando que a reforma não é apenas uma mudança, mas uma construção que busca aproximar o país da realidade do mundo desenvolvido. Ainda de acordo com o ministro, a reforma tributária proporcionará maior previsibilidade tanto para os contribuintes quanto para o setor público, o que contribuirá para melhorar a produtividade brasileira. Ele ressaltou que, atualmente, o “país está em uma guerra tributária”, onde a falta de previsibilidade. “Cada um faz o que pode; um para arrecadar mais e o outro para pagar menos”, acrescentou.