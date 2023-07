Entidades da indústria preparam manifesto em apoio à reforma tributária: ‘Brasil tem pressa’

Texto encabeçado pela Fiesp aponta benefícios da proposta a longo prazo, como o aumento do PIB em até 20% e a simplificação: ‘Todos os setores vão ganhar’

Encabeçado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o texto intitulado "Reforma Tributária Já! Façamos do Brasil o país que todos almejam"



Entidades do setor industrial preparam um manifesto em apoio à aprovação da reforma tributária. Encabeçado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o texto intitulado “Reforma Tributária Já! Façamos do Brasil o país que todos almejam”, e que o site da Jovem Pan teve acesso, fala em apoiar “com convicção” a causa por ser “boa e necessária para o país” e cita o potencial de aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) em 12% a 20% em até 15 anos: “Isso significa, em dinheiro de hoje, R$ 1,2 trilhão a mais circulando na economia”, diz a mensagem, que exalta ainda que “o Brasil tem pressa”. “Precisa de mais investimentos, mais inovação, menos burocracia, ser mais competitivo, mais eficiente, criar melhores empregos para desenvolver-se e garantir o bem-estar de todos. Tais objetivos exigem uma reforma tributária abrangente, homogênea e moderna”, diz a mensagem, que será divulgada na quinta-feira, 6.

Em outro trecho, as entidades apontam que vai emergir, como fruto da reforma, um país “dinâmico, competitivo e rico” e “todos os setores econômicos e sociais vão ganhar”, citando a simplificação proposta pelo relatório do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP). “Para superar os principais desafios e ter um país próspero, justo e solidário, os brasileiros precisam abraçar a causa que é de todos. Chega de perder oportunidades! Façamos do Brasil o país que todos almejam”, acrescenta.

A mensagem é assinada por mais de mais de 130 entidades e sindicatos. Entre elas, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o Instituto Aço Brasil, o Sindicato Nacional da Indústria do Aço, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, além de associações representantes de outros setores, como a indústria têxtil e de confecção; ferroviária; de calçados; plásticos; café; autopeças e farmacêutica. “[As entidades] manifestam o seu apoio à reforma tributária em tramitação na Câmara Federal, com a expectativa de sua aprovação”, finaliza o manifesto.